14.08.2020 - 00:00 |
Menemenspor’da Adamu imzayı attı
Menemenspor, daha önce anlaşmaya vardığı Altay’dan 19 yaşındaki Nijeryalı ön libero İbrahim Alhassan Adamu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza törenine Onursal Başkan Tahir Şahin de katıldı, yeni sezonda futbolseverlere yine heyecan verici bir takım izleteceklerini söyledi. Adamu ise, “Yeni kulübümde kendimi kanıtlamak istiyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.