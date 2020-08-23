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    23.08.2020 - 00:00 |

    Menemenspor’da çifte imza

    TFF 1. Lig’de ikinci sezonuna girecek Menemenspor, transferde iki oyuncuya imza attırdı.

    Menemenspor’da çifte imza

     Sarı lacivertliler, son olarak Altay’da forma giyen kanat oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu ile Almanya’nın TSV Havelse ekibinden orta saha Berkan İbrahim Çakır’ı resmen renklerine bağladı. Menemenspor, Oğuz’la 1 yıl, Berkan’la ise 2 yıllık anlaşma yaptı. Geçen sezon Altay’la 10 lig maçına çıkan 28 yaşındaki Oğuz Han, 298 dakika sahada kaldı. Berkan ise Havelse’de 25 maçta görev aldı.

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