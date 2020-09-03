Menemenspor’da Doğan sesleri

19 yaşındaki Doğan için kulübüyle yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına gelindiği ve genç file bekçisi ile profesyonel sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Doğan, İnegölspor’la Akademi U15 Ligi’nde 14, U16’da 17, U17’de 1 ve U19’da 5 maça çıktı.