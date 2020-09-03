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    HaberlerEge Haberleri Menemenspor’da Doğan sesleri
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    03.09.2020 - 00:00 |

    Menemenspor’da Doğan sesleri

    Menemenspor, Gentian Selmani’yi 250 bin euro bonservis bedeli karşılığında Süper Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a satmaya hazırlanırken, yerine İnegölspor’un genç eldiveni Doğan Tan’ı transfer etmek istiyor.

    Menemenspor’da Doğan sesleri

    19 yaşındaki Doğan için kulübüyle yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına gelindiği ve genç file bekçisi ile profesyonel sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Doğan, İnegölspor’la Akademi U15 Ligi’nde 14, U16’da 17, U17’de 1 ve U19’da 5 maça çıktı.

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