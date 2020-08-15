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    HaberlerEge Haberleri Menemenspor’da koronavirüs şoku
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    15.08.2020 - 00:00 |

    Menemenspor’da koronavirüs şoku

    TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’da Kovid-19 testi pozitif çıkan 10 kişi, evlerinde karantinaya alındı, tedavi süreci başlatıldı.

    Menemenspor’da koronavirüs şoku

    Kulüpten yapılan açıklamada tüm oyuncular, teknik ekip, sağlık, idari ve destek personeline 12 Ağustos’ta yapılan Kovid-19 tanı testinin sonuçlarının alındığı, 9 altyapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi. Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçlerinin başladığı, evlerinde karantina altına alındıkları da ifade edildi.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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