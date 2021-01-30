Menemenspor’da Selmani Bolu yolcusu

Sarı lacivertli yönetimle bir araya gelen Bolusporlu kurmayların Arnavut kalecinin bonservisi konusunda büyük ölçüde el sıkıştığı ve transferin hafta sonu resmiyet kazanacağı bildirildi.

Selmani’nin de Boluspor’a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Menemenspor’a geçen sezon başında Arnavutluk’un KF Laçi takımından gelen 22

yaşındaki file bekçisi ilk senesinde 32 lig maçına çıktı. Selmani bu sezon da 18 maçta oynadı.