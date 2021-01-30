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    HaberlerEge Haberleri Menemenspor’da Selmani Bolu yolcusu
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    30.01.2021 - 07:00 |

    Menemenspor’da Selmani Bolu yolcusu

    Menemenspor’un kalecisi Gentian Selmani’nin Boluspor’la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

    Menemenspor’da Selmani Bolu yolcusu

    Sarı lacivertli yönetimle bir araya gelen Bolusporlu kurmayların Arnavut kalecinin bonservisi konusunda büyük ölçüde el sıkıştığı ve transferin hafta sonu resmiyet kazanacağı bildirildi.
    Selmani’nin de Boluspor’a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Menemenspor’a geçen sezon başında Arnavutluk’un KF Laçi takımından gelen 22
    yaşındaki file bekçisi ilk senesinde 32 lig maçına çıktı. Selmani bu sezon da 18 maçta oynadı.

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