Menemenspor’da vaka sayısı 30

TFF 1. Lig İzmir temsilcisi Menemenspor’da ligdeki Ankaraspor maçı öncesi, 29 Ekim’de yapılan testlerde 13, 30 Ekim’de rahatsızlanan yeni futbolcu ve çalışanların olması üzerine yapılan testlerde de 9 olmak üzere, daha önce 22 pozitif vakaya rastlandı. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda bugün oynanacak Anagold 24Erzincanspor mücadelesi öncesinde yapılan testlerde, bu sayı 30 kişiye çıktı. Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Cenk Laleci ve 5 futbolcu dahil kulüp masörü ve malzemecisinde de koronavirüse rastlandı. Testi pozitif çıkan isimler karantina altına alınıp tedavilerine başlandı.



Adanaspor maçı ertelenebilir

Menemen’de toplam pozitif futbolcu sayısı 16’ya ulaşırken lig kadrosundaki negatif futbolcu sayısı 14’ün altına düşen İzmir temsilcisinin bugün saat 13.00’te kupada İlçe Stadı’nda oynanacak 24Erzincanspor maçına daha önce profesyonel yapılan gençlerle çıkması bekleniyor. Türkiye Kupası’nın bu sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle belirlenen yeni statüsü gereği maça çıkamayan takımlar hükmen mağlup sayılıp eleniyor. Daha önce 31 Ekim Cumartesi günü oynaması gereken Ankaraspor maçı geçen cuma günü İzmir’i sarsan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Menemenspor’un ligde 7 Kasım’da deplasmanda oynaması gereken Adanaspor maçının da takımdaki vakalar yüzünden ertelenmesi bekleniyor.



Altınordu, kupada Fethiye’yi ağırlıyor



Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda TFF 1. Lig ekibi Altınordu, bugün Misli.com 3. Lig temsilcisi Fethiyespor’u ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki karşılaşma saat 15.30’da başlayacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde 15’er dakikalık 2 uzatma bölümü ile seri penaltılarda mağlup eden taraf adını üst tura yazdıracak.



Öte yandan ligde 31 Ekim’de oynaması gereken Bandırmaspor maçı 30 Ekim’de İzmir’i sarsan yıkıcı deprem nedeniyle ertelenen Altınordu’da Fethiyespor maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde 3 antrenör, 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinde pozitif sonuca rastlandı.