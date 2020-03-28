BİST88.125-3,72EURO7,202,04USD6,450,88ALTIN336,230,22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Menemenspor’un jokeri Ercan
    ABONE OL
    28.03.2020 - 00:00 |

    Menemenspor’un jokeri Ercan

    TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’un savunma oyuncusu Ercan Coşkun, defansın her bölgesinde görev yaparak adeta bir joker oldu.

    Menemenspor’un jokeri Ercan

    Esas bölgesi sol bek olan deneyimli futbolcu, ihtiyaca göre stoperde ve sağ bekte de forma giydi. Bu sezon 20 maça çıkan oyuncu, 3 asist yapıp 1 de gol attı. Ercan’ın sahada yüreğiyle oynadığını belirten Teknik Direktör Cenk Laleci, “Ercan savunmanın her yerinde görev yaptı. Hırsıyla son düdüğe kadar formasını terletti” diye konuştu.

    Rize'de sokak ortasında kan donduran anlar!Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
    daha fazla video için
    Deniz Seki: Ben bu imtihanın savaşını vermiştimCorona virüs salgınını önleme amacıyla başlatılan “Evde Kal” kampanyasına destek devam ediyor. Deniz Seki, hapisteki günlerine göndermede bulunarak takipçilerini uyardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerler nerede karantina altına alınacak?

    Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerler nerede karantina altına alınacak?

    Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

    Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

    Bor madeninden dezenfektan üretildi

    Bor madeninden dezenfektan üretildi

    27 Mart Corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? (27 Mart) Sağlık Bakanlığı corona virüsü sitesi linki...

    27 Mart Corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? (27 Mart) Sağlık Bakanlığı corona virüsü sitesi linki...

    Sıradaki Haber