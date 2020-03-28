Menemenspor’un jokeri Ercan

Esas bölgesi sol bek olan deneyimli futbolcu, ihtiyaca göre stoperde ve sağ bekte de forma giydi. Bu sezon 20 maça çıkan oyuncu, 3 asist yapıp 1 de gol attı. Ercan’ın sahada yüreğiyle oynadığını belirten Teknik Direktör Cenk Laleci, “Ercan savunmanın her yerinde görev yaptı. Hırsıyla son düdüğe kadar formasını terletti” diye konuştu.