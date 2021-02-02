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    HaberlerEge Haberleri Menemenspor’un keyfi kaçtı
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    02.02.2021 - 00:01 |

    Menemenspor’un keyfi kaçtı

    TFF 1. Lig’de evinde lider Giresunspor’a 4-0 yenilen Menemenspor’da moraller bozuldu.

    Menemenspor’un keyfi kaçtı

    Önceki hafta İzmir derbisinde Altınordu’yu deplasmanda 4-2 yenerek umutlanan sarı lacivertliler, Giresunspor karşısında direnemedi. Sahasında farklı mağlup olan Menemenspor, düşme hattının bir basamak üzerinde haftayı kapattı. Teknik Direktör Ümit Karan, korkulu rüya görmek istemediklerini belirterek, “Kötü bir yenilgi aldık. Ancak telafi edecek gücümüz var” dedi. Öte yandan sarı lacivertlilerin Arnavut stoperi David Domgjonas takımdan ayrıldı. Domgjonas’ın Aydeniz Et Balıkesirspor’la anlaştığı bildirildi.

     

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