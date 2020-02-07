Menfez yenileme çalışması yarılandı

İZSU Genel Müdürlüğü’nün Mithatpaşa Caddesi’ni Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na bağlayan Güzelyalı 19/1 Sokak’ta başlattığı çalışmaların yarısı tamamlandı. Bu kapsamda Poligon Deresi’nin denizle buluştuğu kısmında yol üzerindeki çelik ızgaralar kaldırılacak. Hem ızgaraların trafik açısından yarattığı tehlikenin hem de gürültü kirliliğinin azaltılması planlanıyor.