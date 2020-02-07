07.02.2020 - 07:00 |
Menfez yenileme çalışması yarılandı
İZSU Genel Müdürlüğü’nün Mithatpaşa Caddesi’ni Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na bağlayan Güzelyalı 19/1 Sokak’ta başlattığı çalışmaların yarısı tamamlandı.
İZSU Genel Müdürlüğü’nün Mithatpaşa Caddesi’ni Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na bağlayan Güzelyalı 19/1 Sokak’ta başlattığı çalışmaların yarısı tamamlandı. Bu kapsamda Poligon Deresi’nin denizle buluştuğu kısmında yol üzerindeki çelik ızgaralar kaldırılacak. Hem ızgaraların trafik açısından yarattığı tehlikenin hem de gürültü kirliliğinin azaltılması planlanıyor.
Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.