Mercimek kadar satranç takımı

Mikro iğneler kullanarak yaptığı eserleriyle tanınan ve son olarak yeni tip koronavirüs ile mücadelesinde sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkati çekmek için yaptığı 2 milimetrelik doktor heykeliyle gündeme gelen Necati Korkmaz, mini satranç takımı yapmak için 6 aylık çalışma yürüttü. Günde yaklaşık 6 saat çalışan Korkmaz, 9 milimetrelik satranç tahtası ve 1.5 milimetreyle 3 milimetre arasında değişen boyutlarda satranç taşlarını tamamlamayı başardı. Korkmaz, mini satranç takımı için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuracağını açıkladı.