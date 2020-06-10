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    HaberlerEge Haberleri Mercimek kadar satranç takımı
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    10.06.2020 - 07:00 |

    Mercimek kadar satranç takımı

    Mikro iğneler kullanarak yaptığı eserleriyle tanınan ve son olarak yeni tip koronavirüs ile mücadelesinde sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkati çekmek için yaptığı 2 milimetrelik doktor heykeliyle gündeme gelen Necati Korkmaz, mini satranç takımı yapmak için 6 aylık çalışma yürüttü.

    Mercimek kadar satranç takımı

    Mikro iğneler kullanarak yaptığı eserleriyle tanınan ve son olarak yeni tip koronavirüs ile mücadelesinde sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkati çekmek için yaptığı 2 milimetrelik doktor heykeliyle gündeme gelen Necati Korkmaz, mini satranç takımı yapmak için 6 aylık çalışma yürüttü. Günde yaklaşık 6 saat çalışan Korkmaz, 9 milimetrelik satranç tahtası ve 1.5 milimetreyle 3 milimetre arasında değişen boyutlarda satranç taşlarını tamamlamayı başardı. Korkmaz, mini satranç takımı için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuracağını açıkladı.

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