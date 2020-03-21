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    HaberlerEge Haberleri Merdiven altı işyerine suçüstü
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    21.03.2020 - 00:03 |

    Merdiven altı işyerine suçüstü

    Koronavirüse karşı mücadelesini sürdüren Buca Belediyesi, fırsatçılara göz açtırmadı.

    Merdiven altı işyerine suçüstü

    Zabıta ekipleri tarafından karaborsaya düşen temizlik ürünlerini imal ederek ucuza dezavantajlı kesimlere satan merdiven altı işletmeye suçüstü yapıldı. El sabunundan çamaşır suyuna kadar, bir depoda kürek ve maşrapalarla sağlıksız üretim yapan işletmenin ürünlerine el konuldu.

    Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
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