Merdiven altı işyerine suçüstü

Zabıta ekipleri tarafından karaborsaya düşen temizlik ürünlerini imal ederek ucuza dezavantajlı kesimlere satan merdiven altı işletmeye suçüstü yapıldı. El sabunundan çamaşır suyuna kadar, bir depoda kürek ve maşrapalarla sağlıksız üretim yapan işletmenin ürünlerine el konuldu.