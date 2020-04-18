18.04.2020 - 00:01 |
Merdiven altına darbe
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda kent genelinde merdiven altı maske ve dezenfektan üreticilerine 200’ü aşkın operasyon düzenledi. 32 farklı adrese yapılan operasyonlarda, koruyuculuğu olmayan 250 bin maske ele geçirildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok vatandaşın yanından ayırmadığı dezenfektanları merdiven altında üretenleri de tespit eden ekipler, bu süreçte 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır halde 472 şişe dezenfektana el koyuldu. Operasyonlarda dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol üreticilerine de büyük bir darbe vuruldu. 5 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, dezenfektan yapımında kullanılmaya hazır 8 bin 402 litre etil alkol ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda 35 şüpheli hakkında idari işlem yapılırken, 16 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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