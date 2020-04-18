BİST98.1802,01 EURO7,550,16USD6,94-0,08ALTIN375,57-2,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Merdiven altına darbe
    ABONE OL
    18.04.2020 - 00:01 |

    Merdiven altına darbe

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda kent genelinde merdiven altı maske ve dezenfektan üreticilerine 200’ü aşkın operasyon düzenledi. 32 farklı adrese yapılan operasyonlarda, koruyuculuğu olmayan 250 bin maske ele geçirildi.

    Merdiven altına darbe

    Koronavirüs salgını nedeniyle birçok vatandaşın yanından ayırmadığı dezenfektanları merdiven altında üretenleri de tespit eden ekipler, bu süreçte 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır halde 472 şişe dezenfektana el koyuldu. Operasyonlarda dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol üreticilerine de büyük bir darbe vuruldu. 5 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, dezenfektan yapımında kullanılmaya hazır 8 bin 402 litre etil alkol ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda 35 şüpheli hakkında idari işlem yapılırken, 16 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. 

    Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
    daha fazla video için
    Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı başladı

    Son dakika | 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı başladı

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Corona virüs salgınında son durum!

    Corona virüs salgınında son durum!

    Tarihler belli oldu! THY, Türk vatandaşlar için ABD'ye özel sefer düzenleyecek

    Tarihler belli oldu! THY, Türk vatandaşlar için ABD'ye özel sefer düzenleyecek

    Sıradaki Haber