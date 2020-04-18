Merdiven altına darbe

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok vatandaşın yanından ayırmadığı dezenfektanları merdiven altında üretenleri de tespit eden ekipler, bu süreçte 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır halde 472 şişe dezenfektana el koyuldu. Operasyonlarda dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol üreticilerine de büyük bir darbe vuruldu. 5 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, dezenfektan yapımında kullanılmaya hazır 8 bin 402 litre etil alkol ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda 35 şüpheli hakkında idari işlem yapılırken, 16 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.