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    HaberlerEge Haberleri Merdivenden vazgeçildi
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    21.08.2020 - 00:01 |

    Merdivenden vazgeçildi

    İzmİr Büyükşehir, Konak Karataş Mahallesi 308 Sokak’a yapmayı planladığı yürüyen merdiven için halk toplantısı düzenledi. Sokak sakinlerini dinleyen Büyükşehir yöneticileri, toplantıdan sonra projeden vazgeçildiğini açıkladı.

    İhalesi de yapılan projeye sokak sakinleri, değişik gerekçelerle tepki gösterince Tarihi Asansör’ün Ceneviz Salonu’nda halk toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkilileri, proje hakkında bilgi verdi. Vatandaşların önerileri de alındı. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, sokak sakinlerinin çoğunun projeyi istemediğinin anlaşıldığını söyledi. Konu Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e sunuldu. Ardından Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, projeden vazgeçildiğini duyurdu.

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