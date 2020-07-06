06.07.2020 - 00:02 | | Yusuf Çınar - Magazinin Babası
Merhaba yaz
42 yıllık restoran işletmeciliği tecrübesine sahip Ece ailesi, İstanbul’dan sonra geçen yıl Port Alaçatı’da açtıkları Sayfiye Alaçatı’da sezona ‘Kürşat Başar Akustik’ konseri ile merhaba dedi.
Restoran sahibi Erhan Ece, “İyi yemek iyi müzik sloganıyla hizmete devam ediyoruz, Port Alaçatı’da açtığımız et restoranı, iş, siyaset ve sanat dünyasından birçok ünlünün buluşma noktası haline geldi” dedi. Muhteşem yaza merhaba gecesinde Kürşat Başar’ı dinlemeye gelenler arasında seçkin isimler de vardı.
Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.