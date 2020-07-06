Merhaba yaz

Restoran sahibi Erhan Ece, “İyi yemek iyi müzik sloganıyla hizmete devam ediyoruz, Port Alaçatı’da açtığımız et restoranı, iş, siyaset ve sanat dünyasından birçok ünlünün buluşma noktası haline geldi” dedi. Muhteşem yaza merhaba gecesinde Kürşat Başar’ı dinlemeye gelenler arasında seçkin isimler de vardı.