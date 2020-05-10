Zolan, “Merhametin ve şefkatin timsali annelerimiz en değerli varlıklarımızdır. Bizler için bir ömür boyu tüm zorluklara göğüs geren, iyiliği, doğruluğu, dürüstlüğü ve güzel ahlakı öğreten annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Onlara layık birer evlat olmak için çabalamalıyız” dedi.