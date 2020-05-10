10.05.2020 - 00:01 |
‘Merhametin ve şefkatin timsali’
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Zolan, “Merhametin ve şefkatin timsali annelerimiz en değerli varlıklarımızdır. Bizler için bir ömür boyu tüm zorluklara göğüs geren, iyiliği, doğruluğu, dürüstlüğü ve güzel ahlakı öğreten annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Onlara layık birer evlat olmak için çabalamalıyız” dedi.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.