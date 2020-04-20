Merkez Kütüphane 7/24 erişimde...

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim ve öğretime uzaktan devam eden Ege Üniversitesi’nde, 4.5 milyondan fazla elektronik kitap, 40 binin üzerinde elektronik dergi ve 100 veritabanı bilim insanlarının, araştırmacıların ve öğrencilerin kullanımına açıldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitelerimizin uzaktan eğitime geçtiği bu dönemde bizler de kütüphane olarak kullanıcılarımızın artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla elektronik kaynaklarımızı online olarak 7/24 erişime açtık. Kullanıcılarımız, evde kaldıkları süre içerisinde tüm kaynaklarımıza rahatça ulaşarak çalışmalarını sürdürebilecek. Kovid-19’la ilgili güncellemeler ve tüm duyurularımız eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşılmakta” diye konuştu.