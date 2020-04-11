11.04.2020 - 03:02 |
Merkez Pazaryeri’ne dezenfeksiyon kabini
Tüm imkanlarını koronavirüs salgınının yayılımını önlemek için seferber eden Bornova Belediyesi, maske ve kolonya üretiminin ardından dezenfektan tüneli imal etmeye başladı.
Fen İşleri Müdürlüğü Atölyesi’nde yapılan ilk kabin, Bornova Merkez Pazaryeri’nde kullanıldı. Giriş-çıkışların ayrı noktalardan kontrollü olarak yapıldığı pazarlara gelen 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar pazara alınmadı. Esnafta gün içinde yapılan anonslarla mutlaka maske ve eldiven kullanmaları yönünde sık sık uyarıldı.
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