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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi Belediyesi engelli sporcuları yine unutmadı
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    05.12.2020 - 07:00 |

    Merkezefendi Belediyesi engelli sporcuları yine unutmadı

    Merkezefendi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 11 engelli spor kulübüne malzeme desteği sağladı.

    Merkezefendi Belediyesi engelli sporcuları yine unutmadı

    Merkezefendi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 11 engelli spor kulübüne malzeme desteği sağladı. İlçe sınırları içerisinde bulunan 310 engelli lisanslı sporcuya eşofman, forma, spor ayakkabı, krampon, yağmurluk gibi ihtiyaçlar ile takımların istekleri ve talepleri doğrultusunda malzemeler teslim edildi. Merkezefendi Belediyesi geçtiğimiz günlerde de ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren 60 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulunmuştu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Engelli bireylerin her zaman yanındayız. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

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