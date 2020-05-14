Merkezefendi el ele

İhtiyaç sahiplerine ve ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa, hayırseverler aracılığı ile yardım yapılan iyilik hareketine Denizli Eğitim ve Kültür Vakfı da destek verdi. Vakfın Yönetim Kurulu iyilik hareketine et ve kıyma yardımında bulundu. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İyilik hareketimiz amacına, hedefine ulaşıyor. Katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize minnettarız” dedi. Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tekrar faaliyet göstermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi. Ekipler, herhangi bir sorunla karlılaşmadı.