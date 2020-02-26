Merkezefendi gurur dolu

Deplasmanda Ankara temsilcisi Mamak Belediyespor’u farklı mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı Başkanı Veli Deveciler, “Spor yazarlarının ve araştırmacıların da belirttiği gibi en ateşli ve en kalabalık seyirciye oynayan 5 takımdan biriyiz. Destek olan herkese tesekkür ediyorum” dedi.