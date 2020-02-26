26.02.2020 - 00:00 |
Merkezefendi gurur dolu
Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı, tüm liglerde en iyi taraftara sahip 5 takımdan biri olduğu belirtilirken, kamuoyu araştırmalarında ise Google’da en çok aranarak haberi okunan takımlar arasında yer aldığı bildirildi.
Deplasmanda Ankara temsilcisi Mamak Belediyespor’u farklı mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı Başkanı Veli Deveciler, “Spor yazarlarının ve araştırmacıların da belirttiği gibi en ateşli ve en kalabalık seyirciye oynayan 5 takımdan biriyiz. Destek olan herkese tesekkür ediyorum” dedi.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.