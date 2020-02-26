BİST 111.675-3,04EURO6,781,25USD6,180,39ALTIN328,101,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi gurur dolu
    ABONE OL
    26.02.2020 - 00:00 |

    Merkezefendi gurur dolu

    Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı, tüm liglerde en iyi taraftara sahip 5 takımdan biri olduğu belirtilirken, kamuoyu araştırmalarında ise Google’da en çok aranarak haberi okunan takımlar arasında yer aldığı bildirildi.

    Merkezefendi gurur dolu

    Deplasmanda Ankara temsilcisi Mamak Belediyespor’u farklı mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı Başkanı Veli Deveciler, “Spor yazarlarının ve araştırmacıların da belirttiği gibi en ateşli ve en kalabalık seyirciye oynayan 5 takımdan biriyiz. Destek olan herkese tesekkür ediyorum” dedi.

    Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
    daha fazla video için
    Hamile eşi aşerince bakın ne yaptıBursa’nın İnegöl İlçesinde aşeren hamile işi için bahçeden elma koparan genç elmanın parasını ağaca astı. Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor Parviz Abdullayev nereli, kimdir? Survivor Parviz'in hayatı

    Survivor Parviz Abdullayev nereli, kimdir? Survivor Parviz'in hayatı

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Sıradaki Haber