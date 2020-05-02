Merkezefendi hak edileni veriyor

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, alın teriyle ekmek ve hayat mücadelesi veren işçilerin olduğunu; çalışma şartlarının irdelendiği, sevginin, kardeşliğin ve barışın pekiştiği bir bayram olduğunu dile getirdi. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak, işçi ve emekçinin her zaman yanında yer alacaklarını belirten Doğan, “Emekçilerimiz, emeğinin karşılığını her zaman almayı ve daha güzel günler görmeyi hak ediyor” dedi.