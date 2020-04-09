09.04.2020 - 00:03 |
Merkezefendi halkına çağrı
Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından vatandaşlara ilk aşamada 130 bin maske dağıtacak.
Başkan Şeniz Doğan, “Hemşerilerimiz, www.merkezefendi.bel.tr adresinden 7 gün 24 saat, 0258 297 00 19 numaralı Maske Destek Hattı’ndan da pazar günü harici haftanın altı günü 08.00-18.00 saatleri arasında taleplerini iletebilir. Arkadaşlarımız steril maskeleri kendilerine en kısa zamanda ulaştıracaktır” dedi.
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