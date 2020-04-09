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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi halkına çağrı
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    09.04.2020 - 00:03 |

    Merkezefendi halkına çağrı

    Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından vatandaşlara ilk aşamada 130 bin maske dağıtacak.

    Merkezefendi halkına çağrı

    Başkan Şeniz Doğan, “Hemşerilerimiz, www.merkezefendi.bel.tr adresinden 7 gün 24 saat, 0258 297 00 19 numaralı Maske Destek Hattı’ndan da pazar günü harici haftanın altı günü 08.00-18.00 saatleri arasında taleplerini iletebilir. Arkadaşlarımız steril maskeleri kendilerine en kısa zamanda ulaştıracaktır” dedi.

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