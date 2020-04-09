Merkezefendi halkına çağrı

Başkan Şeniz Doğan, “Hemşerilerimiz, www.merkezefendi.bel.tr adresinden 7 gün 24 saat, 0258 297 00 19 numaralı Maske Destek Hattı’ndan da pazar günü harici haftanın altı günü 08.00-18.00 saatleri arasında taleplerini iletebilir. Arkadaşlarımız steril maskeleri kendilerine en kısa zamanda ulaştıracaktır” dedi.