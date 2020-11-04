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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi istiyor Başkan Doğan yapıyor
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    04.11.2020 - 00:02 |

    Merkezefendi istiyor Başkan Doğan yapıyor

    Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Selçukbey Mahallesi 535 Sokak’ta yapımına başlanan Selçukbey kapalı pazaryerinin temeli atıldı.

    Merkezefendi istiyor Başkan Doğan yapıyor

    Pazarcı esnafı ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda pazaryerini Selçukbey Mahallesi’ne kazandıracaklarını belirten Başkan Şeniz Doğan, “Bu pazarımız daha önce açıktı. Hijyen koşulları çok kötü ve bazı ihtiyaçları karşılayamıyordu. Pazarcı esnafımız kışın soğuktan, yazın sıcaktan şikâyetçiydi. 141 esnafımız bu pazar yerimizde hizmet verecek. 15 adet de dükkân olacak. İnşaatımız tamamlandıktan sonra burada modern bir kapalı pazar yerimiz olacak. Denizli ve Merkezefendi’ye çok yakışacak” diye konuştu.

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