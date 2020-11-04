Merkezefendi istiyor Başkan Doğan yapıyor

Pazarcı esnafı ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda pazaryerini Selçukbey Mahallesi’ne kazandıracaklarını belirten Başkan Şeniz Doğan, “Bu pazarımız daha önce açıktı. Hijyen koşulları çok kötü ve bazı ihtiyaçları karşılayamıyordu. Pazarcı esnafımız kışın soğuktan, yazın sıcaktan şikâyetçiydi. 141 esnafımız bu pazar yerimizde hizmet verecek. 15 adet de dükkân olacak. İnşaatımız tamamlandıktan sonra burada modern bir kapalı pazar yerimiz olacak. Denizli ve Merkezefendi’ye çok yakışacak” diye konuştu.