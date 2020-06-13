Merkezefendi Kadın Kooperatifi hizmette

Altıntop Mahallesi Meserret Sokak’ta önlemlerle birlikte hizmet vermeye başlayan kooperatifte; yerel ürünler ve kapsamlı yöresel gıdalar ile hazırlanmış kahvaltı, yemek, atıştırmalıklar, tatlılar ve içecekler satışa sunuluyor.

Kadınları ziyaret eden Başkan Şeniz Doğan, “Kooperatifimiz anne mutfağı tadıyla, anne eli güveniyle yeniden hizmete başladı. Hemşerilerimizi birbirinden lezzetli ve güzel yiyecek ve içeceklerin üretildiği kooperatifimize bekliyorum” dedi.