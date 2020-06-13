BİST109.8350.62EURO7.68-0.65USD6.81-0.30ALTIN379.72-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi Kadın Kooperatifi hizmette
    ABONE OL
    13.06.2020 - 00:03 |

    Merkezefendi Kadın Kooperatifi hizmette

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açılan ve salgınla birlikte hizmete ara veren Merkezefendi Belediyesi Kadın Kooperatifi, tekrar iş başı yaptı.

    Merkezefendi Kadın Kooperatifi hizmette

    Altıntop Mahallesi Meserret Sokak’ta önlemlerle birlikte hizmet vermeye başlayan kooperatifte; yerel ürünler ve kapsamlı yöresel gıdalar ile hazırlanmış kahvaltı, yemek, atıştırmalıklar, tatlılar ve içecekler satışa sunuluyor.

    Kadınları ziyaret eden Başkan Şeniz Doğan, “Kooperatifimiz anne mutfağı tadıyla, anne eli güveniyle yeniden hizmete başladı. Hemşerilerimizi birbirinden lezzetli ve güzel yiyecek ve içeceklerin üretildiği kooperatifimize bekliyorum” dedi.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (12 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu hatfanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Son dakika: Meteoroloji uyardı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

    Son dakika: Meteoroloji uyardı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

    Sıradaki Haber