Merkezefendi kupayla döndü

Merkezefendi bu sonuçla turnuvayı 3'te 3 yaparak tamamladı ve turnuvanın şampiyonu oldu. Maçın başından itibaren üstünlüğü eline alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket çeyrekleri sırasıyla 27-16, 51-31 ve 74-53 önde tamamladı. Son çeyrekte de farklı üstünlüğü koruyan Merkezefendi, karşılaşmadan 88-78 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla beraber turnuvayı birinci bitiren temsilcimizde Başantrenör Şahin Ateşdağlı oyuncular yarın parkeye inecek. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: Gökhan Yazıcıoğlu 16 sayı, Barış Çağan Özkan 11 sayı, Bertan Baştan 15 sayı, Bora Hun Paçun 10 sayı, Mustafa Kurtuldum 8 sayı, Merthan Mutlu 5 sayı, Denizcan Çevik 2 sayı, Mehmet Özdoğan 5 sayı, Ümit Sonkol 5 sayı, Dwight Coleby 2 sayı, Kılınçarslan Şenkahya 10 sayı.