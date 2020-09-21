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    21.09.2020 - 00:00 |

    Merkezefendi kupayla döndü

    Bursa 12. Final Hazırlık Turnuvası son maçında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Finalspor'u 88-78 mağlup etti.

    Merkezefendi kupayla döndü

    Merkezefendi bu sonuçla turnuvayı 3'te 3 yaparak tamamladı ve turnuvanın şampiyonu oldu. Maçın başından itibaren üstünlüğü eline alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket çeyrekleri sırasıyla 27-16, 51-31 ve 74-53 önde tamamladı. Son çeyrekte de farklı üstünlüğü koruyan Merkezefendi, karşılaşmadan 88-78 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla beraber turnuvayı birinci bitiren temsilcimizde Başantrenör Şahin Ateşdağlı oyuncular yarın parkeye inecek. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: Gökhan Yazıcıoğlu 16 sayı, Barış Çağan Özkan 11 sayı, Bertan Baştan 15 sayı, Bora Hun Paçun 10 sayı, Mustafa Kurtuldum 8 sayı, Merthan Mutlu 5 sayı, Denizcan Çevik 2 sayı, Mehmet Özdoğan 5 sayı, Ümit Sonkol 5 sayı, Dwight Coleby 2 sayı, Kılınçarslan Şenkahya 10 sayı.

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