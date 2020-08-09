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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi, turp gibi
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    09.08.2020 - 00:00 |

    Merkezefendi, turp gibi

    Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te sporcular sağlık kontrollerinden geçti.

    Merkezefendi, turp gibi

    Oyunculara kardiyolojik muayene, EKG, solunum fonksiyonu, efor testi, akciğer, kan ve idrar tahlili yapıldı. Sporcular ilgili bölümlerde uzman hekimler tarafından muayene edildi. Efor testini de başarıyla tamamlayan oyuncularda herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Genel Menajeri Evren Yenice, “Oyuncularımız sağlık testlerinden geçtiler. Destek veren Denipol Hastanesi’ne teşekkür ediyoruz. Bu sene yine Denizlilileri sevindirmek istiyoruz. Denizli Basket sadece Merkezefendi’nin değil Denizli’nin takımı. Bizleri yalnız bırakmasın” dedi.

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