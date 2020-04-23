Merkezefendi’de 23 Nisan heyecanı

Bando takımı ilk etkinliğini Akkonak, Karaman ve Muratdede mahallelerinde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan da cadde ve sokaklarda marş ve şarkı çalan bando takımına eşlik etti, vatandaşlar ile çocukları selamladı, bayramlarını kutladı.
BAE'den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildiBirleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.