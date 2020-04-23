Merkezefendi’de 23 Nisan heyecanı

Bando takımı ilk etkinliğini Akkonak, Karaman ve Muratdede mahallelerinde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan da cadde ve sokaklarda marş ve şarkı çalan bando takımına eşlik etti, vatandaşlar ile çocukları selamladı, bayramlarını kutladı.