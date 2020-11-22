Merkezefendi’de bin kişiye giysi

Mağazanın amacına uluşmasından mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Şeniz Doğan, “Bu hizmetten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, Merkez Eli Mağazası’na gelip kayıt oluşturuyorlar, daha sonra da hazır olan ürünleri teslim alıyorlar. Kişi başı ilk ayda üç ürün, daha sonraki aylarda ise iki ürün alınabiliyor” dedi.