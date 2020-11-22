22.11.2020 - 00:02 |
Merkezefendi’de bin kişiye giysi
Merkezefendi Belediyesi’nin iki yüz noktaya kurduğu giysi kumbaralarından toplanan kullanılabilir durumdaki ihtiyaç fazlası giysi ve tekstil ürünlerinin ihtiyaç sahiplerine teslim edildiği Merkez Eli Kıyafet Mağazası’ndan 50 günde, bin ihtiyaç sahibi vatandaş yararlandı.
Mağazanın amacına uluşmasından mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Şeniz Doğan, “Bu hizmetten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, Merkez Eli Mağazası’na gelip kayıt oluşturuyorlar, daha sonra da hazır olan ürünleri teslim alıyorlar. Kişi başı ilk ayda üç ürün, daha sonraki aylarda ise iki ürün alınabiliyor” dedi.