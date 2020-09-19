Merkezefendi’de dayanışma büyüyor

Merkezefendi Belediyesi, ‘Sosyal belediyecilik’ kapsamındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Merkez Eli bünyesindeki ‘İyilik Hareketi’ çerçevesinde vatandaşın kullanmadığı ancak kullanılabilir durumda olan ihtiyaç fazlası beyaz eşya, mobilya ve elektronik eşyalar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. İlçede paylaşma ve dayanışma kültürünü büyüttüklerini söyleyen Başkan Şeniz Doğan, “Özellikle, dijital olarak eğitim-öğretim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olunması noktasında televizyon, tablet ve bilgisayar gibi ürünlere öncelik vereceğiz” dedi.