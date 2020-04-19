Merkezefendi’de esnafa başkandan aidat müjdesi

Oldukça zor günler geçiren pazarcı esnafından pandemi boyunca aidat alınmayacağını açıklayan Başkan Şeniz Doğan, “Belediye olarak günlük ve aylık aidat almayacağız. Ekonomik olarak esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bugünleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız” dedi.