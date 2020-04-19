19.04.2020 - 00:00 |
Merkezefendi’de esnafa başkandan aidat müjdesi
Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlığa yönelik birçok uygulamaya imza atan Merkezefendi Belediyesi, ekonomik anlamda da çalışmalar gerçekleştiriyor.
Oldukça zor günler geçiren pazarcı esnafından pandemi boyunca aidat alınmayacağını açıklayan Başkan Şeniz Doğan, “Belediye olarak günlük ve aylık aidat almayacağız. Ekonomik olarak esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bugünleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız” dedi.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.