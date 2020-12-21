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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi’de iyilik büyüyor
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    21.12.2020 - 00:02 |

    Merkezefendi’de iyilik büyüyor

    Merkezefendi Belediyesi, Merkez Eli bünyesindeki ‘İyilik Hareketi’ çerçevesinde vatandaşların kullanmadığı ihtiyaç fazlası beyaz eşya, mobilya ve elektronik eşyaları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

    Merkezefendi’de iyilik büyüyor

    Eylül ayında başlayan ‘Mobilya ve Beyaz Eşya’ iyilik hareketi kapsamında 53 farklı hayırseverin adresinden alınan eşyalarla 30 hanenin tüm temel eşya ihtiyacı karşılandı. Ekipler tarafından adreslerden alınan eşyalar, pandemi tedbirlerine uygun olarak dezenfekte edildi, ardından teslim edildi. Hem hayırsever hem de ihtiyaç sahiplerinin 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden ya da https://www.merkezefendi.bel.tr/merkezeli/ adresinden kayıt oluşturması gerektiğini belirten Başkan Şeniz Doğan, “Her gün büyüyen iyilik zincirimizle hemşerilerimize ulaşmaya devam ediyoruz.
    Bugüne kadar 30 ailemizin evindeki temel eşya ihtiyacını karşıladık. Her zaman vatandaşımızın yanındayız. Gelin, iyiliği birlikte büyütelim” diye konuştu.

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