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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi’de iyilik yayılıyor
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    10.05.2020 - 00:05 |

    Merkezefendi’de iyilik yayılıyor

    Merkezefendi’de iyilik yayılıyor

    Belediyenin Ramazan’a özel başlattığı kampanya sayesinde 40 esnaf tekrar işinin başına geçti.

    ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi, koronavirüs salgını nedeniyle işleri duran ve zor durumda kalan esnafa can suyu oldu. 40 işletme, başlatılan iyilik hareketliye birlikte tekrar çalışmaya başladı. 

    Merkezefendi Belediyesi’nin her zaman esnafın yanında olduğunu söyleyen Başkan Şeniz Doğan, “Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi hemşerilerimizi bir araya getirirken, zor bir dönemden geçen esnafımıza da katkı koyduk. Sistemimize dâhil olan restoranları, bize ulaşan başvuru sıralamasına göre, tamamen adil ve şeffaf bir süreçle belirledik. Merkezefendi Belediyesi olarak esnaflarımızın hep yanında olduk, hep yanında olacağız” dedi.

    Herkes güldü

    Sırakapılar Mahallesi’nde altı yıldır lokanta işleten Ayşil Orhan, “Bir gün oğlum sosyal medyada ‘Hem bize gelir oluyor hem de ihtiyaç sahiplerine kendi elimle götürerek bu hayrın nereye yapıldığını bilmek güzel bir durum” diye konuştu. Adalet Mahallesi’nde hizmet veren işletme sahibi İsmail Ergin ise, “Bu hareketten dolayı öncelikle işletmem adına çok memnunm. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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