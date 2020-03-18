18.03.2020 - 00:03 |
Merkezefendi’de kurslar ertelendi
İlaçlama çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, yeni önlemler çerçevesinde kursları, sportif faaliyetleri ve turnuvaları mart ayı sonuna kadar erteledi.
Başkan Şeniz Doğan, “Uzmanların önerilerini dikkate alarak basit ama etkili kişisel sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz” diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.