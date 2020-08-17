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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi’de resim yarışması
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    17.08.2020 - 00:03 |

    Merkezefendi’de resim yarışması

    Sosyal ve kültürel etkinliklerini sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ‘30 Ağustos Zafer Bayramı Resim Yarışması’ düzenliyor.

    Merkezefendi’de resim yarışması

    6-9, 10-13 ve 14-17 yaş olmak üzere üç kategoride yapılacak olan yarışmanın başvuruları, bugün başlayıp 27 Ağustos’a kadar sürecek. Yarışmaya katılım için Merkezefendi sınırları içinde ikamet etme koşulu aranıyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kültür ve sanatı önemsediklerini belirtti.
    Yarışmanın birincilerine bisiklet, ikincilere mini fotoğraf makinesi, üçüncülere de kol saati armağan edilecek.

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