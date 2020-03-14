14.03.2020 - 01:05 |
Merkezefendi’de seferberlik
Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, koronavirüs riskine karşı ilçe genelindeki okullarda, parklarda camilerde, muhtarlık binalarında ve belediye binalarında sterilizasyon ve dezenfeksiyon seferberliği başlattı.
İnsan sirkülasyonun fazla olduğu alanlarda ekiplerin hummalı bir şekilde çalıştığını belirten başkan Şeniz Doğan, “Salgın hastalık riskine karşı çocuklarımızı ve vatandaşı korumak için aralıksız çalışacağız” dedi.
Milliyet'te Haftanın Özeti (13 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri...
Ece Erken o görüntülerden sonra canlı yayında istifa etti!Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Ece Erken'in olay görüntülerinin ardından beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ece Erken canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve bu konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her şeyin kendi suçu olduğunu söyleyerek, Ece Erken'i savundu. Eşiyle boşanma kararından dönmediğini ve Ece Erken'le yaşadığı gönül ilişkisinin de kimseyi ilgilendirmediğini sözlerine ekledi. İşte canlı yayında yapılan o açıklamalar...