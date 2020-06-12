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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi’de Yenice Genel Menajer oldu
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    12.06.2020 - 07:00 |

    Merkezefendi’de Yenice Genel Menajer oldu

    TBL ‘de mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te son iki sezondur yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Evren Yenice, Genel Menajer görevine getirildi.

    Merkezefendi’de Yenice Genel Menajer oldu

    Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlamak isteyen Denizli Basket’te Başkan Veli Deveciler, son iki sezondur takımda Şahin Ateşdağlı’nın yardımcılığını üstlenen Evren Yenice’nin yeni sezonda genel menajerlik görevini üstleneceğini söyledi. Genç başkan, “Yeni sezon öncesi hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Daha önce Başantrenörümüz Şahin Ateşdağlı’yla yeniden anlaşmıştık. İç ve dış transfer çalışmalarımız devam ediyor. Denizli halkının ve taraftarımızın istediği takımı kuracağız” dedi.

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