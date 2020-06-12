Merkezefendi’de Yenice Genel Menajer oldu

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlamak isteyen Denizli Basket’te Başkan Veli Deveciler, son iki sezondur takımda Şahin Ateşdağlı’nın yardımcılığını üstlenen Evren Yenice’nin yeni sezonda genel menajerlik görevini üstleneceğini söyledi. Genç başkan, “Yeni sezon öncesi hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Daha önce Başantrenörümüz Şahin Ateşdağlı’yla yeniden anlaşmıştık. İç ve dış transfer çalışmalarımız devam ediyor. Denizli halkının ve taraftarımızın istediği takımı kuracağız” dedi.