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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi’nin 2021 bütçesi tamam
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    07.10.2020 - 00:04 |

    Merkezefendi’nin 2021 bütçesi tamam

    Merkezefendi Belediyesi’nin 2021 bütçesi belli oldu. Belediye Meclisi’nin ekim Ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonunda 2021 yılı bütçesi 250 milyon lira olarak belirlendi.

    Merkezefendi’nin 2021 bütçesi tamam

    Bütçenin Merkezefendi’ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Şeniz Doğan, “Öncelikle bütçenin hazırlanmasında emeği geçen başkan yardımcıları, meclis üyelerimiz, müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizler, hemşerilerimize doğru bütçe ile doğru hizmetler yapmak için bu göreve geldik. Bütçeyi doğru kullanmak, doğru projeleri ilçemize kazandırmak bu dönemde çok önemli” diye konuştu.

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