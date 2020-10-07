Merkezefendi’nin 2021 bütçesi tamam

Bütçenin Merkezefendi’ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Şeniz Doğan, “Öncelikle bütçenin hazırlanmasında emeği geçen başkan yardımcıları, meclis üyelerimiz, müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizler, hemşerilerimize doğru bütçe ile doğru hizmetler yapmak için bu göreve geldik. Bütçeyi doğru kullanmak, doğru projeleri ilçemize kazandırmak bu dönemde çok önemli” diye konuştu.