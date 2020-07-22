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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi’nin çocukları çok mutlu
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    22.07.2020 - 07:00 |

    Merkezefendi’nin çocukları çok mutlu

    Merkezefendi Belediyesi’nin Merkezefendi Mahallesi’nde yapımını tamamladığı kadın çocuk yaşam merkezi törenle açıldı.

    Merkezefendi’nin çocukları çok mutlu

    Merkezefendi Belediyesi’nin Merkezefendi Mahallesi’nde yapımını tamamladığı kadın çocuk yaşam merkezi törenle açıldı. Başkan Şeniz Doğan, “Merkezlerimizde çocuklarımız için akıl oyunları, robotik kodlama, satranç, dil ve müzik kursları olacak. Kadınlarımız için spor ve onların istediği kurslarımızı da burada açacağız.
    Onlar isterse meslek edindirme kurslarımız da faaliyete girecek. Anneler ve babalar, buralara evlatlarınızı getirin. Çocuklarınız burada doğru düzgün eğitim alsın” dedi. Doğan, “Bu dönemde biraz daha üretim odaklı, üretime dayalı projelerle sizlerin karşısına çıkacağız. Söz verdiğimiz gibi projelerimizi tek tek mahallelerimizde gerçekleştirmeye başladık. Bu dönemde hizmet direkt mahallelerimize gelecek” diye konuştu.

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