‘Merkezefendi’nin derdine dermanız’

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Sümer Mahallesi’ne yapılacak ve bölge halkına hitap edecek olan ‘Sümer Düğün Salonu ve Çok Amaçlı Salon’un temeli atıldı. Verdikleri sözü tuttuklarını söyleyen Başkan Şeniz Doğan, “Hemşerilerimizin istekleri ve talepleri doğrultusunda 5 yıllık stratejik planı hazırlamıştık. Bugün Sümer Mahallemize Düğün Salonu ve Çok Amaçlı Salon’un temelini atıp mahallemize kazandıracağız” dedi.

Çiftlerin en mutlu günlerini uygun fiyatlarla yaşayacağını belirten Doğan, “Ekonomik sıkıntı, işsizlik sorunu ile birlikte gençlerimizin en mutlu günleri çileye dönüşüyor. Artan maliyetler Merkezefendili hemşerilerimize dert oluyor. Bizler de bu dertlere derman olmak için çalışıyoruz. Merkezefendi’de insan odaklı, insana dokunan projeler yapacağız. Esnafımızın, odaların toplantı yapabilecekleri yer yoktu. Bu bölgeye de böyle bir yapı lazımdı” dedi.