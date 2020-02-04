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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi’nin keyfi yerinde
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    04.02.2020 - 07:00 |

    Merkezefendi’nin keyfi yerinde

    TBL’de mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı, son olarak deplasmanda oynadığı Düzce maçını da kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü.

    Merkezefendi’nin keyfi yerinde

    TBL’de mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı, son olarak deplasmanda oynadığı Düzce maçını da kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü. Haftasonu deplasmanda Yalovaspor ile zorlu bir maça daha çıkacak olan Denizli temsilcisi, bu maçın hazırlıklarına iki gün aranın ardından başladı. Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı Başkanı Veli Deveciler, ligin ikinci yarısına Samsun ve Düzce galibiyetleri alarak iyi bir giriş yaptıklarını söyledi. Deveciler, “Düzce deplasmanında alınan galibiyet önemliydi. Ligin ikinci yarısında artık kolay maç yok. Ligin üstünde bulunan da, alt tarafta bulunan takımlar da işin ciddiyetini biliyor. Biz ayağımızı yere basarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu ligin şakası yok. Herkes görevinin ve işinin ciddiyetinde ve bilincinde. Şimdi yine deplasmanda Yalovaspor ile çok çetin ve zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacağız. Ben teknik heyete ve oyuncularıma güveniyorum” dedi.

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