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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi’nin sultanları parkeye iniyor
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    10.10.2020 - 07:00 |

    Merkezefendi’nin sultanları parkeye iniyor

    Voleybol Kadınlar 2. Lig’i 3. Grup’ta mücadele edecek olan kadın voleybol takımı, ilk maçında Akhisargücü Spor Kulübü ile karşılaşacak.

    Merkezefendi’nin sultanları parkeye iniyor

    Voleybol Kadınlar 2. Lig’i 3. Grup’ta mücadele edecek olan kadın voleybol takımı, ilk maçında Akhisargücü Spor Kulübü ile karşılaşacak. Yarın saat 15.00’te başlayacak olan mücadele Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda oynanacak. Kadın Voleybol Takımı’nın da elde edeceği başarılarla Denizlilileri mutlu edeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geçtiğimiz yıl sonunda kurduğumuz kadın voleybol takımımız, Denizlilileri Kadın Voleybol 2. Lig’i 3. Grup’ta temsil edecek. Sezonun ilk maçına çıkacak olan takımımız, başarılı ve azimli kadınlardan oluşuyor. Merkezefendi’nin sultanlarına güvenimiz tam. Kadın voleybol takımımız inanıyorum ki elde edeceği başarılarla Merkezefendilileri, Denizlilileri mutlu edecek” dedi.

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