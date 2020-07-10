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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi’ye 68 kilometrelik hat
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    10.07.2020 - 00:03 |

    Merkezefendi’ye 68 kilometrelik hat

    Merkezefendi’ye 68 kilometrelik hat

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Merkezefendi Mahallesi’nin altyapı sorununu tarihe gömecek projeye kısa süre önce başladı. Mahallenin altyapısını baştan aşağı değiştirecek projeyle, Merkezefendi Mahallesi ilk defa yağmur suyu hatlarıyla tanışacak. Bu kapsamda içme suyu hattı, kanalizasyon hattı ve yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 68 kilometrelik altyapı hattı döşenecek. Çalışmaları inceleyen Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “İnsanlarımız artık yağmur sularından sıkıntı çekmeyecek, kanalizasyonlar artık işlevini tam anlamıyla yerine getirecek, içme suyu hatlarımız da evlerimize tertemiz suyumuzu getirir vaziyete gelecek” dedi.

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