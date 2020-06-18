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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi’ye 86 bin metrekarelik asfalt
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    18.06.2020 - 00:02 |

    Merkezefendi’ye 86 bin metrekarelik asfalt

    Asfalt dökümünden yol yenilemeye, parke ve bordür taşı döşemeden yol açmaya, yol düzenlemelerinden tadilata kadar birçok çalışma gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi, mart ayından bu yana 86 bin metrekare alana 21 bin ton asfalt döktü.

    Merkezefendi’ye 86 bin metrekarelik asfalt

    Ekipler tarafından 31 bin metrekare yol parke taşı, 5 bin metrekare kaldırım parke taşı ve 10 kilometre bordür taşı döşendi. Merkezefendi Belediyesi, 4 aylık zaman içerisinde 12 kilometre de yeni yol açma çalışması gerçekleştirdi.

    Başkan Şeniz Doğan, Merkezefendi’yi daha modern ve kaliteli görüntüye kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

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