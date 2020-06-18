Merkezefendi’ye 86 bin metrekarelik asfalt

Ekipler tarafından 31 bin metrekare yol parke taşı, 5 bin metrekare kaldırım parke taşı ve 10 kilometre bordür taşı döşendi. Merkezefendi Belediyesi, 4 aylık zaman içerisinde 12 kilometre de yeni yol açma çalışması gerçekleştirdi.



Başkan Şeniz Doğan, Merkezefendi’yi daha modern ve kaliteli görüntüye kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.