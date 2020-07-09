BİST118.713-0.52EURO7.780.07USD6.860.02ALTIN398.960.75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Mermercilere, TTM’ye başvurun çağrısı yaptı
    ABONE OL
    09.07.2020 - 00:02 |

    Mermercilere, TTM’ye başvurun çağrısı yaptı

    Mermercilere, TTM’ye başvurun çağrısı yaptı

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Şikago’da Türkiye Ticaret Merkezi’ni kurdu. O’hare Havalimanı yakınına kurulan TOBB TTM Şikago’da, ABD’ye ihracat yapacak firmalara hizmet verilecek. TOBB TTM Şikago’nun haziran ayı itibariyle faaliyete geçmesi üzerine ABD’ye ihracatta öncelik verilen ürünler arasına mermer de girdi. Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer, üyelerine merkezle bağlantıya geçmeleri için çağrıda bulundu, “Türkiye’nin kültür balığının yüzde 60’ını üreten balıkçılarımız ve yöremizdeki mermerciler mutlaka değerlendirmeli” dedi.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Malatya'da korkutan deprem

    Son dakika haberi... Malatya'da korkutan deprem

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

    DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret

    DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret

    Sıradaki Haber