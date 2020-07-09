Mermercilere, TTM’ye başvurun çağrısı yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Şikago’da Türkiye Ticaret Merkezi’ni kurdu. O’hare Havalimanı yakınına kurulan TOBB TTM Şikago’da, ABD’ye ihracat yapacak firmalara hizmet verilecek. TOBB TTM Şikago’nun haziran ayı itibariyle faaliyete geçmesi üzerine ABD’ye ihracatta öncelik verilen ürünler arasına mermer de girdi. Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer, üyelerine merkezle bağlantıya geçmeleri için çağrıda bulundu, “Türkiye’nin kültür balığının yüzde 60’ını üreten balıkçılarımız ve yöremizdeki mermerciler mutlaka değerlendirmeli” dedi.