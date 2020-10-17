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    17.10.2020 - 07:00 |

    Mermere hayat!

    Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı işbirliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu devam ediyor.

    Mermere hayat!

    Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı işbirliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu devam ediyor. 9 heykeltıraş, 10 gündür mermer blokları yontuyor, ‘Kuşadası’ temasıyla eserlerini şekillendiriyor. 31 Ekim Cumartesi günü sona erecek olan etkinlikte, eseler ilçenin farklı noktalarında sergilenecek.

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