Mermere hayat!

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı işbirliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu devam ediyor. 9 heykeltıraş, 10 gündür mermer blokları yontuyor, ‘Kuşadası’ temasıyla eserlerini şekillendiriyor. 31 Ekim Cumartesi günü sona erecek olan etkinlikte, eseler ilçenin farklı noktalarında sergilenecek.