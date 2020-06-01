01.06.2020 - 00:04 |
Mermere kadın eli
AYDIN’IN İncirliova ilçesinde, 5 yıl önce açtığı işyerinde kadınlara iş imkanı sunan Ahmet Özdemir (52), parça mermerleri tekrar sektöre kazandırıyor.
İşledikleri parça mermerlere şekil vererek, dekorasyon malzemesine dönüştüren kadınlar da ekmeklerini taştan çıkarıp, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Mermer dekorasyon malzemeleri, metrekaresi, kalitesi ve işçiliğine göre 60- 90 liradan satılıyor. BURHAN CEYHAN DHA
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız