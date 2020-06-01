Mermere kadın eli

İşledikleri parça mermerlere şekil vererek, dekorasyon malzemesine dönüştüren kadınlar da ekmeklerini taştan çıkarıp, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Mermer dekorasyon malzemeleri, metrekaresi, kalitesi ve işçiliğine göre 60- 90 liradan satılıyor. BURHAN CEYHAN DHA