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    HaberlerEge Haberleri ‘Mesafeli’ 1 Mayıs
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    01.05.2020 - 00:02 |

    ‘Mesafeli’ 1 Mayıs

    İzmir’de başkanlar, salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uydu, 1 Mayıs’ı işçilerle birlikte kutladı

    ‘Mesafeli’ 1 Mayıs

    Karşıyaka’da virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleştirilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü buluşmasına; tüm işçileri temsilen bir grup çalışan ile belediye bürokratları, meclis üyeleri ve sendika temsilcileri katıldı. Tören alanında işçilerin alkışlarıyla karşılanan Başkan Cemil Tugay, “Bu büyük ailenin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Sizlere inanıyorum. Sizlerin de her zaman bana inanmanızı istiyorum. Daha yapacak çok işimiz var” diye konuştu.

    Marşlar ve şarkılar eşliğinde

    Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 1 Mayıs dolasıyla, belediye şantiyesinde işçilerle bir araya geldi. Çalışanlar arasında sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan kutlamada, marşlar çalındı, şarkılar söylendi. Belediye Başkanı Ali Engin “Bir yıldır birlikteyiz. Ekmeğimizi büyütmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

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