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    11.04.2020 - 00:05 |

    Mesafeli açılış

    Kovid-19’dan korunmak için maske ve eldiven kullanımının arttığı bugünlerde Menemen’de yap-işlet-devret modeliyle ‘Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’ açıldı. Başkan Soyer, “Tesis, radikal çözüm üretecek” dedi

    Mesafeli açılış

    İzmir Büyükşehir Belediyesi kullanımı artan maske, eldiven ve diğer tıbbi atıklar için tam kapasiteyle bir sterilizasyon tesisi devreye aldı. Tesisin sembolik açılışını yapan Başkan Tunç Soyer, “İzmir’in her yerinde bugün kullanılan maske ve eldivenler, bir tıbbi atığa dönüştürülüyor. Tesis bunlar için de son derece radikal bir çözüm üretiyor” dedi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınından korunmak için maske ve eldiven kullanımının arttığı bugünlerde Menemen’de yap-işlet-devret modeliyle bir Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi açtı. Güvenli mesafe gözetilerek yapılan sembolik açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yüklenici Miroğlu Çevre A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Avcı katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm dijital platformlarından canlı olarak yayımlanan törende Tunç Soyer, Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise en modern örneklerinden biri olan bu tesisi açmaktan gurur duyduklarını söyledi.

    ‘Ko-va-la-ra a-tın’ uyarısı

    Soyer, “Aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgının başladığı ilk günden bu yana Türkiye’de en öncü, en ileri adımları atıyor olmasının bir tesadüf olmadığını öncelikle söylemek isterim. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimiz ilk günlerde yaptığımız ilk işlerden biri Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı’nı kurmak oldu. Çünkü afetler, krizler karşısında ne yapılması konusunda önceden hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünmüştük. Bugün de bunu yapmış olmanın ne kadar büyük bir fayda sağladığını görmüş olduk” dedi. İzmir’de bundan sonra bütün eczanelerin önlerine, hastanelerin yakınlarına steril kovalar yerleştirdiklerini de ifade eden Soyer, şunları söyledi: “O nedenle kullandığınız bu eldiven ve maskeleri yere değil, bu kovalara atmanızı istiyoruz” dedi.
    Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, böyle bir modern tesisin ilçede kurulmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti. Yatırımcı Ramazan Avcı da tesisin Avrupa standartlarının üzerinde olduğunu söyledi.

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