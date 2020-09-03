BİST1.084-0.12EURO8.73-0.26USD7.38-0.02ALTIN462.13-0.97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Mesafeli açılış
    ABONE OL
    03.09.2020 - 00:02 |

    Mesafeli açılış

    Koronavirüs kahramanları anısına, Kalimerhaba Derneği tarafından düzenlenen “Sonsuz Şükran ve Teşekkürler” isimli resim, karikatür ve kitap sergisi, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde açıldı. Denizli’de yaşayan Yatağanlı Ressam Mehmet Selçuk’un karikatürlerinin ilgi ile izlendiği sergiye yirmi sanatçı, üzerinde maske olan resimleri ile katılarak destek verdi.

    Mesafeli açılış

    Etkinliğe katılan on iki şair-yazar okurları ile buluşarak kitaplarını imzaladı. Dernek Başkanı Selma Sonat, serginin 5 Eylül’e dek süreceğini söyledi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla öğren - Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    2 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla öğren - Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    Bolu'da orman yangını! Ekipler oraya koştu

    Bolu'da orman yangını! Ekipler oraya koştu

    Sıradaki Haber