03.09.2020 - 00:02 |
Mesafeli açılış
Koronavirüs kahramanları anısına, Kalimerhaba Derneği tarafından düzenlenen “Sonsuz Şükran ve Teşekkürler” isimli resim, karikatür ve kitap sergisi, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde açıldı. Denizli’de yaşayan Yatağanlı Ressam Mehmet Selçuk’un karikatürlerinin ilgi ile izlendiği sergiye yirmi sanatçı, üzerinde maske olan resimleri ile katılarak destek verdi.
Etkinliğe katılan on iki şair-yazar okurları ile buluşarak kitaplarını imzaladı. Dernek Başkanı Selma Sonat, serginin 5 Eylül’e dek süreceğini söyledi.