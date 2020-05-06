‘Mesafeli açılışa hazırız’

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, kovid-19 salgını nedeniyle kapanan işletmeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun göstereceği yol haritası çerçevesinde kademeli şekilde açmaya hazır olduklarını söyledi. Yeni süreçte mesafe kavramı ön plana çıkacak” diyen Yenice, “Masalar azaltılacak, içeri giriş çıkışlarda bazı kurallar uygulanacak. Yeni hijyen kuralları belirlenecek. Piyasadaki ‘ucuz olsun’ algısı ciddi anlamda bir kenara itilecek. Her şerden bir hayır çıkar. Mesela ustasız, belgesiz lokanta çalıştırma yolları engellenmeli. Denetimler de mutlaka artırılmalı” diye konuştu.